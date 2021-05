Rischia di annegare nel Po, salvato da un pescatore

MONTICELLI D'ONGINA - Intervento del 118 nel tardo pomeriggio in località Tinazzo di fronte alla canottieri Ongina. Un 70enne del paese è caduto in Po mentre stava pescando, probabilmente a causa di un malore, e ha rischiato di annegare. A salvarlo è stato un 30enne che stava a sua volta pescando poco distante e che ha sentito una flebile richiesta di aiuto. Sì è tuffato e lo ha portato a riva. Il 70enne, privo di sensi, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Cremona. Sul posto Pubblica assistenza di Monticelli, Croce rossa Cadeo ed elisoccorso dell’ospedale di Parma.