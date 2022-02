Barattamici 2.0, lezione a distanza per preparare una torta Paradiso

CASALMAGGIORE - Imparare online a preparare una torta Paradiso. E’ l’obiettivo della videoconferenza programmata per le 20.30 di giovedì 10 febbraio da Ferdinando Tagliavini, ideatore di Barattamici 2.0. “La torta Paradiso è un dolce da colazione classico, facile da fare con le indicazioni di Luigia. Un modo diverso per passare una serata in compagnia condividendo la passione per cucinare”. Per potere interagire al meglio è previsto un numero massimo di 6 partecipanti che saranno i primi che si iscriveranno cliccando su “Parteciperò” nella pagina Facebook predisposta. “Ognuno nella sua cucina con attivi microfono e camera orientata verso il piano di lavoro. Non sono ammessi spettatori che non cucinano”. Gli ingredienti necessari verranno comunicati solo ai partecipanti 2 giorni prima dell’appuntamento. I partecipanti saranno inseriti in una chat di Messenger nella quale saranno indicati gli ingredienti e il link per il collegamento con Meet di Google. Per motivi tecnici è indispensabile inviare un messaggio in privato con Messenger a Ferdinando Tagliavini.