Capergnanica più verde: nuove aiuole lungo la ciclopedonale

CAPERGNANICA - Il Comune ha affidato le opere di sistemazione e di piantumazione delle nuove aiuole che si trovano lungo la pista ciclopedonale all'ingresso del paese, per chi proviene da Ripalta Cremasca. L'anno scorso, l'amministrazione comunale aveva realizzato una pista ciclopedonale all’ingresso dell'abitato, proveniente dalla strada provinciale 54. L'intervento aveva riguardato il consolidamento delle sponde della roggia che corre lungo l'arteria principale e la creazione di una striscia protetta riservata a pedoni e ciclisti, fiancheggiata a una barriera in acciaio Corten.

La spesa era stata di circa 100 mila euro. Ora che i lavori sono ormai terminati, è necessario procedere con le opere di sistemazione a verde delle nuove aiuole che sono state create lungo la pista. Per questo motivo, il Comune ha consultato alcune imprese del settore e, tramite affidamento diretto, ha assegnato l'appalto alla ditta Peverelli di Fino Mornasco, che ha presentato l’offerta economica migliore per l’esecuzione dei lavori richiesti. L'intervento, che sarà a a carico del bilancio 2022, costerà alle casse comunali 33.330 euro. Trattandosi di nuove piantumazioni, sono necessariamente da fare nella stagione più propizia, ragion per cui i lavori verranno effettuati in primavera.