Tamoil, Fratelli d'Italia incalza la Giunta

CREMONA - Dopo il via libera dal Comune ad un parcheggio all’interno dell’ex raffineria Tamoil, condannata nel 2018 per disastro ambientale, non si placano le polemiche. I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Marcello Ventura e Giuseppe Arena, hanno redatto un comunicato puntualizzando alcuni fattori: «Abbiamo presentato stamattina un accesso agli atti relativo al testo della pratica edilizia per la pavimentazione e le finiture da eseguirsi presso gli spazi della ex raffineria Tamoil. La cosa merita assolutamente un serio approfondimento e crediamo che le Canottieri debbano essere assolutamente coinvolte».

E poi si pongono alcune domande: «Come fai a fermare l'inquinamento se cementi a valle? Sono stati fatti approfondimenti prima dei lavori? E’ stato condiviso il progetto con le Canottieri? Perché nessuno sapeva della realizzazione del parcheggio?

La risposta potrebbe essere rappresentata dalla solita superficialità di questa amministrazione con l'Assessore alla partita non informata. Aspettiamo la prossima conferenza dei servizi a fine mese».