Casa a fuoco, sei ore di intervento per domare le fiamme

BAGNOLO CREMASCO - Incendio in abitazione questa notte in vicolo Benzoni, in centro al paese. I Vigili del fuoco sono stati chiamati verso le 21 e hanno dovuto lavorare fino alle 2 per spegnere le fiamme. L'incendio si è sviluppato nel sottotetto, senza che la famiglia che vi abita se ne accorgesse. Soltanto quando le fiamme avevano ormai avvolto l'intera copertura sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti due mezzi del distaccamento di Crema e, a supporto, una squadra del comando di Lodi e di volontari di Piadena. L’origine dell’incendio probabilmente è da attribuire alla canna fumaria, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. I pompieri hanno impedito che le fiamme si propagassero alle abitazioni confinanti. La casa ha subito seri ingenti, tanto da essere dichiarata inagibile.