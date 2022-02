Scontro tra auto e furgone lungo la Paullese, ferite lievi per i conducenti

CASTELLEONE - Scontro tra un'auto e un furgone lungo la Paullese, in località Oriolo, nel territorio di Castelleone. Non lontano dal rilevatore fisso di velocità, i veicoli sono entrati in collisione, finendo entrambi fuori strada. Ferite lievi per i conducenti, pesanti i disagi al traffico: lungo l'ex statale si sono create lunghe code in entrambe le direzioni. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale di Pizzighettone.