Capralba, prende fuoco la canna fumaria: paura nella notte

CAPRALBA - Incendio nella notte in un'abitazione di via Alberelle. A prendere fuoco è stata la canna fumaria di una casa in bioedilizia. I residenti hanno dato l'allarme poco dopo l'una è sul posto è intervenuto un equipaggio dei vigili del fuoco del distaccamento di Crema. Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte anche se ci sono dei danni. Il lavoro dei vigili del fuoco e continuato per alcune ore.