Lavoro: personale in nero, 32mila euro di multa a farmacia di Pavia

PAVIA - I tre titolari di una farmacia di Pavia dovranno pagare una sanzione amministrativa di 32.900 euro per aver impiegato tre lavoratori in nero ed aver omesso di aggiornare il registro degli stupefacenti. Il controllo è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Pavia, insieme ai loro colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Cremona. I militari hanno anche denunciato il titolare di un bar (con una multa di 15.800 euro e la sospensione dell’attività lavorativa) per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, aver impiegato un lavoratore in nero ed aver installato un impianto di videosorveglianza in assenza delle previste autorizzazioni. Il titolare di un altro bar è stato sanzionato, per complessivi 2.800 euro, per la mancata attuazione delle norme anti-Covid ed aver omesso di applicare l’insieme di procedure che garantiscono la salubrità dei prodotti alimentari. (ANSA)