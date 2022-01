Osservatorio Tamoil, Legambiente: giusto convocare la conferenza di servizi

CREMONA - Il Circolo Vedo Verde di Legambiente interviene con un comunicato in merito al Caso Tamoil: "Dopo aver partecipato all’Osservatorio Tamoil del 26 gennaio, il Circolo Vedo Verde condivide la scelta dell’assessore Simona Pasquali di convocare la conferenza di servizi per analizzare e approfondire i dati prodotti dalla Società Canottieri Leonida Bissolati. Riguardo il futuro dell’area Tamoil, è necessario avere ulteriori informazioni: se Tamoil ha un piano di nuovi investimenti in prospettiva di una conversione ecologica, questo deve essere illustrato nei particolari e non limitato a una dichiarazione di intenti. Si chiede anche a Tamoil e all’Amministrazione Comunale di rendere pubblici i passaggi urbanistici che sarebbero intercorsi e, prima di qualsiasi decisione, di conoscere lo stato di contaminazione sia delle aree interne dell’area sia di quelle esterne. Infine, il Circolo auspica che l’Amministrazione Comunale svolga un ruolo determinante nelle decisioni del futuro dell’area tutelando i cittadini, la salute e l’ambiente".