"Vicobellignano deve accontentarsi di 30 metri di ghiaia"

CASALMAGGIORE - Più attenzione a via D’Azeglio di Vicobellignano, aveva chiesto con una interpellanza la consigliera di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile). Il vicesindaco Giovanni Leoni ora risponde dicendo che il Comune è già intervenuto. «Il tratto di strada provinciale indicato è stato recentemente oggetto di nostra attenzione – dice Leoni —. Infatti, rispetto ad una situazione da sempre trascurata, senza regolamentazione e con parcheggi selvaggi, attraverso un progetto redatto dall’ingegner Guido Favalli, da noi incaricato nel 2017, progetto condiviso con i proprietari delle abitazioni prospicienti la strada e con il parere favorevole del comandante della polizia locale, si è intervenuti per mettere ordine, in primis in lato destro nel senso di marcia verso Cremona, nella realizzazione di stalli di parcheggio con segnaletica orizzontale e verticale e, contemporaneamente, dopo aver sollecitato l’azienda di trasporti Km Spa. La stessa ha realizzato le due fermate dei bus in lato destro e sinistro, riuscendo così ad eliminare il passaggio pericoloso dei bus, davanti alle scuole elementari, in via Dante». Continua Leoni: «Grazie all’intervento edilizio realizzato dall’immobiliare Irene, sul lato sinistro, il ciglio che prima era sconnesso e fangoso ora, dopo l’intervento di sistemazione con ghiaia e stabilizzante, è molto migliorato».



IL PIANO MARSHALL

«È stato definito un percorso tra il Comune di Gussola e i Comuni di Martignana di Po e di Casalmaggiore lungo la strada provinciale 85, ma detto finanziamento di 400 mila euro interessa esclusivamente il tratto esistente a Gussola, per il futuro collegamento con Martignana - evidenzia Leoni -. Il quartiere Baslenga è collegato in sicurezza alla ciclabile della statale 343 e anche alle scuole Marconi e al centro sportivo attraverso collegamenti ciclopedonali esistenti, e ora anche ben illuminati, all’interno dello stesso quartiere». In merito alla vecchia casa semidistrutta e, al semaforo, a una casa mai finita, «sono state acquistati da una nuova proprietà, che ha in animo di intervenire con un progetto di recupero edilizio».

IL COMMENTO



«Vicobellignano deve accontentarsi di 30 metri di ghiaia», commenta insoddisfatta la Piccinelli che riassume così la risposta di Leoni: «Abbiamo avuto attenzione per la frazione poiché abbiamo messo ghiaia nuova (solo per pochi metri); i 400 mila euro del Piano Marshall sono solo per Gussola; non si fa cenno ad arredare e abbellire piazza Casali. Pali e sterpaglie dove dovrebbe esserci un marciapiede. Del resto non siamo altoatesini, i nostri standard di conseguenza sono più bassi e quindi 30 metri di ghiaia nuova devono bastarci».