Cinque giovanissime denunciate per il furto di un cellulare

CREMONA - Un gruppo di giovanissime ragazze (quattro tra i 15 e i 16 anni e una di 18 anni) è stato individuato e denunciato dai carabinieri della Compagnia Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona per avere commesso la rapina di un telefono cellulare nei confronti di una studentessa universitaria, nel pomeriggio del 6 dicembre scorso, nel terminal bus di via Dante. La vittima ha immediatamente denunciato il fatto al Comando di viale Trento e Trieste e subito sono partite le indagini dei militari che hanno ricostruito in maniera chiara e precisa quanto accaduto grazie alla preziosa presenza delle telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato e ripreso la scena.

IL FENOMENO 'CO-OFFENDING'

Non si tratta di una vera e propria banda criminale, inteso come realtà strutturata finalizzata alla commissione di reati o al controllo del territorio, ma - dalla ricostruzione operata dagli uomini dell’Arma - si inquadra nella dinamica del cosiddetto “co-offending”, proprio il fenomeno già descritto dalla Procura Minorile bresciana che consiste nel commettere insieme comportamenti devianti, da parte di adolescenti, ragazzi e ragazze, che si rendono protagonisti di episodi caratterizzati da grande immaturità personale ed emotiva e che spesso va di pari passo all’assenza di autorevoli riferimenti familiari e ad esperienze di vuoto progettuale ed esistenziale che invece la relazione con un gruppo colma o copre.

Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare per ricettazione anche il proprietario di un negozio di telefonia che ha acquistato il telefono cellulare rapinato (per la somma di 30 euro) senza averne verificato la reale provenienza.