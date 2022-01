Perde il controllo dell'auto in curva e si ribalta: un ferito

PIADENA DRIZZONA - Uscita di strada lungo la tangenziale di Piadena Drizzona stamattina alle 5,40. Protagonista una Citroen C3 guidata da un 41enne. Il conducente, dopo aver percorso il cavalcavia ovest della tangenziale - quello che si trova più verso Cremona - ha percorso la rampa in discesa per immettersi sulla statale 10 e procedere in direzione San Lorenzo de’ Picenardi, ma mentre effettuava la curva a destra ha perso il controllo della vettura. La Citroen è uscita dalla carreggiata sulla destra abbattendo il cartello segnaletico verticale di ‘dare la precedenza’ e si è poi ribaltata finendo adagiata sul lato destro con la parte anteriore rivolta verso la direzione opposta a quella di marcia. Sul posto un’autoambulanza della Padana Soccorso che ha portato il ferito all’ospedale Maggiore con codice giallo per ferite di media gravità.