Vita spezzata a tre mesi, domani la cerimonia d'addio

SAN GIOVANNI IN CROCE - È previsto domani mattina l’arrivo alla casa funeraria Ghidotti & Murelli, in via Roma a Canneto sull’Oglio, del feretro con la salma della bimba indiana di tre mesi di San Giovanni in Croce scomparsa martedì 18 gennaio in seguito a un improvviso malore. La piccola è stata male mentre si trovava all’interno del centro Co.Me.Te di Casalmaggiore, dove i medici presenti hanno fatto di tutto per salvarle la vita. Dopo le manovre rianimatorie la bimba è stata portata agli Spedali Civili di Brescia con una eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare. È giunta a destinazione già priva di vita.

Solo l’autopsia potrà chiarire le cause di un decesso così improvviso. Dell’esito dell’esame autoptico, al momento, non si sa ancora nulla. I genitori sono stati raggiunti da tantissime testimonianze di vicinanza per una tragedia così devastante. Solamente tre mesi fa avevano gioito per la nuova vita della piccola che aveva portato felicità nella loro famiglia trovandosi ora ad affrontare un dramma che ha colpito profondamente tutta la comunità di San Giovanni. Domani direttamente nella casa funeraria, alla presenza dei famigliari, si terrà una breve cerimonia di saluto alla bimba, prima del trasferimento al crematorio di Cremona.