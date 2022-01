Bimba di 3 mesi muore per un malore mentre sta per essere visitata dal pediatra

SAN GIOVANNI IN CROCE - Muore a tre mesi a seguito di un malore. É stata confermato questa mattina il decesso della bambina colta da un malore ieri pomeriggio nell'atrio del pediatra in attesa di essere visitata. La piccola è stata soccorsa dai medici e poi caricata sull'elisoccorso in direzione di Brescia, dove purtroppo è arrivata già morta. Una tragedia immane che lascia nel dolore i genitori, cittadini italiani di origine indiana, e una sorella di tre anni. "Siamo senza parole per questo tragico fatto", dichiara l'assessore Fabrizio Galli, anche datore di lavoro del padre, "tutta la comunità di San Giovanni si stringe alla famiglia per questa tragedia".