Due voragini in cima al cavalcavia di Ombriano

CREMA - Due pericolose buche nell’asfalto si sono aperte sul cavalcavia della tangenziale che dal quartiere di Ombriano conduce a Capergnanica. In quel punto, la strada fa una curva e chi la affronta, soprattutto se a velocità sostenuta, non ha il tempo per evitarle. Le due voragini si trovano proprio in cima alla salita.

La prima dista pochi metri dalla seconda. Se per automobili e furgoni che vi finiscono dentro con un pneumatico si tratta soltanto di ricevere uno scossone agli ammortizzatori, il pericolo maggiore è rappresentato per i motociclisti. Se una ruota finisse all’interno di una delle due buche, il conducente rischierebbe di perdere il controllo del mezzo, con le conseguenze facilmente immaginabili.

La seconda voragine, poi, si trova contro il giunto in ferro di collegamento del ponte alla strada, che costituisce quindi un ostacolo pericoloso. La stagione invernale è quella che tradizionalmente favorisce il deterioramento dell’asfalto che ricopre le sedi stradali. Un intervento, però, in questo caso sarebbe necessario e oltremodo urgente, proprio in ragione della pericolosità del tratto, solitamente molto trafficato. Prevenire è sempre meglio che curare.