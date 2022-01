E' Filomena Bianco il nuovo provveditore

CREMONA - Le indiscrezioni dei giorni scorsi, anticipate dal giornale La Provincia, sono state confermate: a dirigere da lunedì l’Ufficio Scolastico Territoriale sarà Filomena Bianco, siciliana, 53enne, con un figlio di 27 anni.

Impegnata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, come Dirigente distaccato, arriva a Cremona come dirigente titolare dell’Ust di Cremona, dopo la decisione di Marco Fassino nominato a novembre di lasciare la sede cremonese per quella di Lodi e dopo anni di reggenza dell’ufficio di piazza XXIV maggio.

CHI E' FILOMENA BIANCO.

Laureata in Pedagogia-indirizzo filosofico ha conseguito diversi master e specializzazioni post laurea, tra cui un master di 2° livello in Diritto amministrativo.

Filomena Bianco è dirigente scolastico distaccato da tempo in diverse mansioni nell’amministrazione scolastica.

«Ha ottenuto importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di dirigente tecnico del Ministero dell’Istruzione con Funzioni Ispettive di Consulenza, Studio e Ricerca presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ed è stata per due anni Provveditore agli Studi di Ragusa – si legge sulla stampa locale che ha salutato con ampi servizi l’incarico di Bianco in Lombardia -. Formatrice del personale scolastico, relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali, è autrice di diversi contributi monografici e collettanei, relativi alle tematiche educative interculturali. Proprio per il suo impegno e per i risultati professionali, culturali e sociali ottenuti presso la riva Sud del Mediterraneo, nel 2020 è stata insignita del titolo di Accademica di Sicilia, honoris causa, dalla prestigiosa Accademia di Sicilia, in collaborazione con la F.I.J.E.T. -Federazione Internazionale di Giornalisti e scrittori- e con l’I.S.L.A.S. E’ stata docente a contratto di Docimologia presso l’Università Lumsa di Palermo, oltre che di Pedagogia della scuola, di Diritto scolastico e di Educazione degli adulti, presso la Pontificia Facoltà Auxilium di Scienze dell’educazione di Roma, nelle sedi didattiche siciliane».