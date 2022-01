Coppia trovata morta in casa

CREMA - Non li vedevano da giorni, forse una quindicina. Ma per i vicini, «schiva com’era quella coppia», non si può dire fosse una novità: «Non aveva neanche il nome sul citofono». Questo pomeriggio, i vigili del fuoco, forzata la porta dell’appartamento al piano terra della palazzina al numero 52 di via IV Novembre, li hanno trovati morti. Difficile dire da quanto tempo. Ma l’avanzato stato di decomposizione dei cadaveri fa pensare a ben più di una settimana.

Lui, un invalido di 65 anni costretto sulla sedia a rotelle, era riverso sul pavimento della sala. Lei, la convivente di 64 anni, in bagno. Su cosa li abbia uccisi, è mistero. Di sicuro non una fuga di monossido di carbonio: nessuna traccia del gas killer nell’appartamento.