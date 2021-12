Sbarre giù ma attraversa, muore travolta dal treno

CREMONA - Ha perso la vita in pochi istanti, straziata dal treno partito da Brescia che stava per raggiungere la stazione di Cremona. Una fine atroce quella toccata nel tardo pomeriggio di oggi a una donna - secondo le prime indicazioni, una rom - al passaggio a livello di via San Bernardo, a pochi metri da via Brescia.

VERIFICHE DELLA POLIZIA FERROVIARIA. Sugli elementi salienti della vicenda sono in corso accertamenti, anche se col passare delle ore la versione più accreditata è quella che la donna abbia tentato di attraversare i binari fuori tempo massimo. La nebbia, che avvolge la città, potrebbe aver avuto un ruolo nella errata percezione quanto all’arrivo del convoglio da parte della donna.

Per far luce su tutto saranno decisive le verifiche condotte dagli agenti della Polizia ferroviaria, ai quali il pm di turno ha delegato le indagini. Sotto particolare osservazione ci sono le sequenze - non un flusso continuo ma pur sempre rilevante - alle quali hanno assistito alcuni testimoni.

Quando nell’isolato inizia a circolare la notizia della tragedia, in molti scendono dalle proprie abitazioni e si avvicinano alle rotaie per capire chi sia la vittima. La mobilitazione è generale. Ci sono gli uomini del servizio 118, ai quali non resta che constatare il decesso, gli agenti della Questura, i loro colleghi della Polfer, i Vigili del fuoco.

