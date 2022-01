Inquilino abusivo e moroso, cremonese condannato a Brescia

BRESCIA - E' stato condannato a 5 mesi e 10 giorni, l'inquilino moroso di Mompiano (cremonese d'origine) finito a processo con diverse accuse. Il giudice l'ha condannato per la minaccia aggravata dall'uso del martello e per porto d'oggetto atto a offendere. E' stato invece disposto il non luogo a procedere per altre minacce, la violazione di domicilio e il danneggiamento. L'accusa aveva chiesto una condanna a due anni di carcere.