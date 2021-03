Cremonese occupa abusivamente una casa, sfrattato dopo 2 anni

BRESCIA (16 marzo 2021) - Ha occupato abusivamente una villetta in zona Mompiano a Brescia e per due anni ha tenuto in scacco i legittimi proprietari. L'incubo per una coppia di fidanzati bresciani è finalmente teminato, dopo una lunga battaglia a suon di interviste su giornali e televisioni, e ben dodici denunce, con l'inquilino abusivo - un cremonese di 41 anni, con reddito di cittadinanza - che ha accettato il trasferimento in un'altra abitazione proposto da Comune di Brescia e Prefettura.

