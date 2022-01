Ancora ladri dal parrucchiere e furto tentato in cartoleria

CASALMAGGIORE - Un furto portato a termine, ancora una volta in un negozio di acconciature, e un tentativo a vuoto di intrusione in una cartoleria. Il primo fatto è avvenuto nei giorni scorsi ai danni di «M. Hair i parrucchieri low cost» di via Repubblica, nelle immediate vicinanze della statale 343 Asolana e del supermercato Famila. Pare che ad agire possa essere stata una sola persona che durante la notte ha forzato la porta di ingresso in alluminio del negozio ed è riuscito ad entrare. Il malvivente, dopo aver messo un po’ a soqquadro l’ambiente, ha arraffato alcune attrezzature di lavoro e ha aperto la cassa rompendola e prelevando alcuni contanti rimasti. Poi si è allontanato.

Il colpo fa seguito ai due avvenuti – uno a dicembre e uno a gennaio — ai danni dell’«Ateneo» di Elena Monteverdi, in via Baldesio, e al colpo portato a termine il mese scorso al «Beautiful hair salon», a gestione cinese, di via Cairoli. Il furto di via Repubblica è stato denunciato ai carabinieri di Casalmaggiore, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. Da segnalare che a metà della scorsa settimana qualcuno ha tentato di forzare una porta della «Oerre» di via della Posta, cartoleria Buffetti, dalla parte della statale Asolana, ma fortunatamente senza riuscire poi a entrare per rubare.