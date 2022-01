Codacons: "Serve il patentino per i padroni di cani di razze pericolose"

CREMONA - Sono bastati pochi istanti. Il bull terrier ha azzannato il muso di Otto, un piccolo meticcio. Il cane, che a quanto pare era al guinzaglio del padrone, non ha mollato la presa per diversi secondi. Con il suo potente morso, pari a ben 146 chilogrammi di pressione, il più forte in assoluto tra le razze di dimensioni medio piccole, ha spaccato in due la mandibola dell’altro animale: un lago di sangue e uno spettacolo raccapricciante.

Così il Codacons: “E se al posto del piccolo meticcio ci fosse stato un bambino? Probabilmente commenteremmo l’ennesima tragedia. Chiediamo l’istituzione di un patentino obbligatorio per i possessori di razze canine pericolose sul modello di quanto accade a Milano. Ricordiamo che in queste occasioni, il proprietario dell’animale risponde di tutti i danni provocati a cose o persone. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.