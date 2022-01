Meticcio azzannato da un bull terrier: "Scena sconvolgente"

CASALETTO CEREDANO - Sono bastati pochi istanti. Il Bull terrier ha azzannato il muso di Otto, il piccolo meticcio di proprietà di Maria Teresa Di Trapano. Il cane, che a quanto pare era al guinzaglio del padrone, non ha mollato la presa per diversi secondi. Con il suo potente morso, pari a ben 146 chilogrammi di pressione, il più forte in assoluto tra le razze di dimensioni medio piccole, ha spaccato in due la mandibola dell’altro animale: un lago di sangue. I latrati disperati di Otto e dell’altro cane, di proprietà della signora, hanno richiamato l’attenzione di una vicina che poi racconterà alla proprietaria di essersi trovata di fronte ad una «scena sconvolgente».

«In tutto questo, l’uomo che teneva il Bull terrier al guinzaglio, padre del proprietario del cane, non ha fatto praticamente nulla per staccarlo da Otto — spiega Di Trapano —: io non ero a casa giovedì pomeriggio quando è successo tutto questo. Mi ha chiamata la vicina, In pochi minuti sono rientrata. Dell’altro cane e del padrone non c’era più traccia. Quando ho visto Otto mi sembrava morto. L’ho portato dal veterinario, l’hanno operato e se la dovrebbe cavare, ma ci vorrà tempo, ha la mandibola rotta e ferite profonde ovunque. Mi chiedo e se invece del mio cagnolino il Bull terrier avesse azzannato un bimbo? Ho poi ricevuto le scuse del proprietario, che è passato a da casa e mi ha spiegato che il suo cane non è aggressivo e non aveva mai fatto prima una cosa simile. Per parte mia sono stata dai carabinieri a sporgere querela e ho pure informato il sindaco Aldo Casorati di quanto avvenuto». In base a quello che ha potuto ricostruire la donna, il Bull terrier si è avventato su Otto mentre quest’ultimo si sporgeva con il muso da sotto la siepe che fa da recinzione al giardino dell’abitazione della signora.