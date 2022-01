Addio a Liliana Cattignoli, dea di Medea

VESCOVATO - Addio a Liliana Cattignoli, una delle dee di Medea e titolare di Apis di Vescovato con il marito Luciano Bregalanti. Si è spenta all'età di 57 anni una delle figure di riferimento del territorio cremonese conosciutissima per la sua attività imprenditoriale e la grande battaglia che, fino all'ultimo, ha combattuto contro un male inesorabile.

Nicoletta Mezzadri, consigliere del sodalizio e sua grandissima amica ne ricorda lo spirito combattivo. Un esempio per moltissime persone che ha saputo affrontare questa provata con grande dignità e forza. Di lei ricorda la passione e l'amore per la famiglia e per il lavoro.

IL CORDOGLIO DELLA VBC.

Cordoglio anche dalla Vbc Trasporti pesanti: "La Vbc tutta la piange. Liliana Cattignoli e Luciano Bregalanti, una coppia perfetta, una famiglia, un'azienda, una sola voce. Lei è stata una splendida moglie, una grande madre, una imprenditrice instancabile, insomma, una grande donna di cui ci rimane il ricordo del sorriso sulle labbra e l'immenso cuore".

IL RICORDO DI PASSALACQUA.

Così Rodolfo Passalacqua, presidente di Medea: "Siamo molto addolorati per la scomparsa di Lilly. È sempre stata in prima linea per la nostra associazione. Ha affrontato questa dura prova con il sorriso, con grande coraggio e serenità".