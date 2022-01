Trombosi dopo AstraZeneca: "Ora trattata come una No vax"

CREMONA - Il calvario di Antonella Bonetta, insegnante alle materne di Robecco d’Oglio, è iniziato il 6 giugno 2021, dopo la seconda dose di vaccino AstraZeneca. Una trombosi cerebrale venosa, poi certificata dai medici come conseguenza della somministrazione del farmaco anglo-svedese, ha rischiato di causarle gravi lesioni permanenti. Gli strascichi di quella reazione avversa sono presenti ancora sul suo corpo, ma la burocrazia e la macchina della campagna vaccinale proseguono inesorabili. E chiedono il conto: Antonella dovrebbe sottoporsi alla terza dose, prevista per età e tipologia di lavoro, ma lei, comprensibilmente, non se la sente di rischiare. E per questo ha chiesto un’esenzione, almeno temporanea, che però non le viene concessa. Così, tra rimpalli di responsabilità e decisioni mai prese, il prossimo primo febbraio, quando scatteranno le nuove norme, il suo Green Pass non sarà più valido e lei si troverà di fatto nella medesima situazione di una No vax.



«Un’ingiustizia – afferma la maestra, che a 56 anni, a seguito della sua condizione di salute, è casa in stato di fragilità – . In famiglia siamo tutti vaccinati perché ci siamo fidati della Scienza e perché per dovere civico lo abbiamo scelto. Non si possono trattare tutti i casi alla medesima maniera: credo che condizioni come la mia debbano ricevere una risposta adeguata e tempestiva». Antonella soffre da anni di trombocitemia essenziale, ma nessuno dei medici incontrati prima della vaccinazione le avrebbe consigliato di evitare AstraZeneca, all’inizio del 2021 destinato al personale docente e non ancora attenzionato come lo sarebbe stato successivamente a causa dei diversi casi di trombosi (e di morte) emersi. «Mi sono rivolta al medico di base e agli specialisti, mi sono recata al centro vaccinale per chiedere come mi devo comportare per l’esenzione. Nessuno mi dà una risposta e mi sembra di essere trattata come una No vax».