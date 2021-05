Pitbull aggredisce bambino di 8 anni

VIADANA – Attimi di paura lunedì sera nella frazione di Cizzolo, dove un bambino di 8 anni è stato aggredito dal pitbull del padre. È stato ricoverato in ospedale con ferite al volto e a un braccio. Le sue condizioni per fortuna non sono serie. Il cane e il bambino stavano giocando come tante altre volte quando all'improvviso, senza un motivo apparente, il pitbull l'ha morsicato. È stata la nonna, richiamata dalle urla, a bloccare l'animale e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.