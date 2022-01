"Autovelox attivo dalla mezzanotte di lunedì"

PANDINO - La conferma è arrivata dal presidente dell’amministrazione provinciale Mirko Signoroni: «L’autovelox fisso lungo la Bergamina sarà attivo dalla mezzanotte di lunedì». Un mese dopo il previsto, per la verità: l’accensione del dispositivo era attesa per Natale. Entrerà quindi in funzione l’impianto voluto dalla Provincia. L’obiettivo principale è di limitare gli incidenti, causati dall’alta velocità sul tratto rettilineo all’altezza dell’incrocio, che porta nella frazione del borgo agricolo storico di Gradella. Troppo spesso si sono verificati in passato, con conseguenze anche tragiche. In quel punto è in vigore il limite di velocità di 70 chilometri orari, già abbassato in passato, quando era di 90. Le sanzioni spetteranno interamente alla Provincia e potranno anche essere accantonate per un futuro intervento di messa in sicurezza il tratto di strada. Possibile che si arrivi ad un progetto per l’allargamento, più complicata sembrerebbe invece la soluzione della rotatoria. La telecamera terrà sotto controllo entrambe le corsie di marcia.