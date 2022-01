Scontro tra auto, ferite lievi per un 44 enne e una donna di 48 anni

CASALMAGGIORE - Incidente stradale lungo la 420 Sabbionetana poco prima delle 9.30 di oggi, in un punto già teatro di sinistri in passato. Coinvolte due vetture, una Citroen Picasso e un Fiat Doblò. I due veicoli si sono scontrati per cause in via di verifica da parte della polizia locale di Casalmaggiore, intervenuta sul posto. Pare che la Picasso procedesse in direzione della rotonda Po, mentre il Doblò si era immessa sulla provinciale giungendo dalla strada Bassa per Vicomoscano. Nulla di grave. I feriti, un uomo di 44 anni e una donna di 48, sono stati soccorsi dalla Croce Verde di Viadana e portati all’ospedale Oglio Po. Codice verde, nulla di grave. Qualche disagio al traffico.