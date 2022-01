Crema, maxi furto alla tabaccheria Fax 13 di piazza Giovanni XXIII

CREMA - Nella notte tre malviventi hanno rubato Gratta&Vinci, sigarette e tabacco per un valore complessivo attorno ai 50 mila euro. In sei minuti, tra le 2,27 e le 2,33, hanno svaligiato la tabaccheria ricevitoria Fax 13 di Fabio Cappellato, che si trova in piazza Giovanni XXIII. "In 12 anni che siamo qui non era mai capitato, sono entrati forzando la porta con due piedi di porco, incuranti del suono della sirena dell'allarme e del fatto di trovarsi in pieno centro. Non hanno toccato videopoker e slot machine, non avevano il tempo di staccarle e portarle fuori". Svegliati dall'allarme i titolari hanno seguito il furto tramite la telecamera di videosorveglianza, collegata con la loro abitazione. Anche l'inquilino che abita sopra la tabaccheria, ha dato l'allarme. All'arrivo dei carabinieri dei malviventi non c'era più traccia. Probabilmente sono fuggiti a bordo di un'auto che avevano lasciato poco distante.