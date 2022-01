Ponte di via Cadorna, varco di nuovo abbattuto

CREMA - Ormai si è perso il conto. Per l’ennesima volta un autista distratto – o magari chissà, ci ha voluto provare pur consapevole di non potercela fare – ha abbattuto uno dei due portali che impediscono ai mezzi pesanti di transitare sul ponte di via Cadorna. È successo ieri intorno alle 18.30. Inevitabile la chiusura al transito e il conseguente formarsi di lunghe code, soprattutto in uscita dal centro. Un orario in cui il traffico è particolarmente intenso e centinaia di automobilisti sono stati costretti ad un largo giro.

Al volante di un furgone, l’autista, poi sanzionato dai carabinieri, proveniva da via Cremona ed era diretto verso piazzale delle Rimembranze. L’impatto ha divelto il portale alla base, inclinandolo pericolosamente verso la parte interna del ponte. A quel punto, l’autista ha fatto marcia indietro e si è fermato. Fortunatamente la struttura di metallo non è finita addosso ad altri veicoli.