Crema, via alla gara per il rinforzo del ponte in via Cadorna

CREMA - È pronto l'Avviso di gara per gli interventi di rinforzo strutturale del ponte di via Cadorna. Dal 3 novembre l'Avviso sarà pubblicato in Gazzetta: un appalto da 1,1 milioni di euro che sarà assegnato con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'offerta economica viene dato un punteggio minimo, mentre 90 punti sono riconosciuti all'offerta tecnica (punteggio che verrà assegnato mediante una Commissione giudicatrice), misurando cioè la capacità della ditta di assicurare il migliore approccio ai lavori - piano di lavoro, fasi e risorse impiegate nel progetto, ore di lavoro previste - compreso il fattore impatto sulla viabilità. La scadenza per la presentazione delle offerte sarà il 30 dicembre 2021.

L'efficacia dell'aggiudicazione avverrà, dopo le opportune verifiche di legge, qualche settimana dopo. Nel frattempo, verrà predisposto il contratto. L'allestimento del cantiere sarà concertato con l'Amministrazione, presumibilmente partirà in tarda primavera. “Abbiamo impostato una procedura volta a premiare l'esperienza e la competenza tecnica necessaria per un'opera altamente specialistica - spiega l'assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Fabio Bergamaschi - ma anche le modalità attuative più attente alle esigenze della viabilità, considerando come il ponte rappresenti uno snodo imprescindibile. Solo a valle dell'aggiudicazione si potranno concordare con l'impresa i dettagli operativi, che verranno comunicati per tempo alla cittadinanza e soprattutto a chi vive e frequenta i quartieri maggiormente coinvolti”.