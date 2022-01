"Con la nuova rotatoria auto a un palmo dalla trattoria"

CREMA - Auto e camion a poche decine di centimetri dai tavolini all’aperto. La rotatoria che verrà realizzata in via Gaeta, all’uscita del futuro sottopasso, passerà a meno di mezzo metro dal muretto della trattoria Ferriera, che protegge il dehor. L’esercizio commerciale rischia dunque di essere soffocato dal cambio di viabilità. Il titolare, Davide Milanesi, aveva affidato già nei mesi scorsi al geometra Giacomo Groppelli l’incarico di tutelare i propri interessi e di trattare col Comune. Gli incontri non sono mancati e neppure la corrispondenza, ma ora che la nuova rotatoria è stata tracciata (con i punti fondamentali indicati con la vernice), il temuto peggio si è verificato. Da palazzo comunale fanno sapere che il vincolo è dettato dall’imbocco con via Mulini e che un’altra soluzione non è possibile.

Il geometra aveva già scritto una lettera indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e all’Ufficio tecnico comunale. «Mi preme evidenziare — scrive Groppelli — il rammarico nel constatare che nonostante le nostre diverse segnalazioni, la proposta progettuale visionata non ha tenuto conto della naturale protezione ai fabbricati esistenti. Evidenzio la diversità nel rispetto delle normative in materia di distanza delle strade dai fabbricati. Infatti in caso di nuova edificazione, un privato cittadino, in base alle normative attuali, deve mantenere il proprio fabbricato almeno a 10 metri dalle strade di grande viabilità».