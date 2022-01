Fuori strada a Palazzo Pignano: 70enne nel canale

PALAZZO PIGNANO - Fuori strada lungo la Melotta alle 19: una settantenne ha perso il controllo della sua Renault Clio, che è finita in un canale irriguo a fianco della carreggiata, all'altezza dell'intersezione per Torlino Vimercati. Fortunatamente la donna non è in gravi condizioni: è stata trasferita in ospedale in ambulanza per accertamenti.