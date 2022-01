Investito sulle strisce pedonali in via Cadore, 76enne in ospedale

CREMONA - Un uomo di 76 anni è stato investito da un'auto, attorno alle 8 e 30, in via Cadore, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'intersezione con via Porta Po Vecchia e via del Sale. L'uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori della Croce Verde ed è stato trasportato in ospedale con ferite da codice verde. Sul posto la Polizia locale e una pattuglia della Polizia.