A22, pedaggi convenzionati fra i caselli di Mantova Nord e Sud

MANTOVA - “Con il parere positivo sulla terza corsia che ci apprestiamo a rilasciare alla società Autostrada del Brennero, insistiamo anche affinché vengano convenzionati i pedaggi per chi entra in autostrada dai caselli di Mantova nord e Mantova sud e percorre il solo tratto di A22 tra i due caselli: sarebbe un atto molto importante per alleggerire la viabilità interprovinciale ad est della città. In questo modo verrebbe incentivato l’utilizzo dell’autostrada e ne beneficerebbe la viabilità ordinaria”. Ad affermarlo è il consigliere provinciale con delega alle Grandi Infrastrutture Francesco Aporti.

“È una condizione che abbiamo valutato utile se non necessaria con i tecnici dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia – prosegue Aporti, che è anche sindaco di Borgo Virgilio –. L’iter dell’A22 per il raddoppio della terza corsia sta procedendo e siamo nella fase di consultazione degli enti locali. La Provincia deve esprimere un parere vincolante: valutato che i lavori possono incidere sulla viabilità locale e considerato che il potenziamento dell’Autostrada del Brennero è positivo, la Provincia di Mantova, ritiene di avanzare la proposta di pedaggi convenzionati”.