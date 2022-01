Media Parizzi, caldaia ancora ko e arrivano i vigili del fuoco a scuola

VIADANA - Le lezioni in dad erano state portate avanti per tutta la prima settimana di scuola dopo le festività natalizie in quanto alla scuola media "Parazzi" la caldaia non funzionava correttamente. Questa mattina al rientro tutto doveva filare liscio ma gli alunni hanno trovato la scuola chiusa e i vigili del fuoco. Motivo? L'allarme per una perdita di gas, circostanza poi rivelatasi non veritiera. Ciò che è purtroppo reale è il perdurare del blocco della caldaia che, nonostante i lavori dei tecnici durati una settimana, fa ancora le bizze e dovrà questa volta essere sostituita. Alla fine, un'altra settimana se non dieci giorni di lezioni in dad per gli alunni dell'istituto di via Sanfelice.