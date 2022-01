Rapina alla Conad, preso il bandito all'aeroporto Orio al Serio

CREMONA - Ci sono voluti 147 giorni - una fetta importante per svolgere le indagini, il resto nell’attesa di bloccare il presunto rapinatore - per mettere un primo punto fermo sulla rapina messa a segno lo scorso 6 agosto, un venerdì, al supermercato Conad di via Ciria, alla fine di viale Po. Pochi istanti scanditi da una pistola spianata e dalle parole, secche, necessarie per arraffare i soldi, pronunciate da un bandito col volto sempre coperto da un casco integrale, poi fuggito in sella a un motorino.

Il supermercato Conad di viale Po a Cremona

L’epilogo delle indagini condotte dai carabinieri, venuto a galla soltanto nelle scorse ore, è avvenuto il 31 dicembre. All’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), gli inquirenti hanno bloccato e arrestato il bandito - un 31enne residente a Castelvetro Piacentino - di ritorno dall'estero.