Satellite lanciato: un po’ di Cremona in orbita

CREMONA - Un conto alla rovescia degno dei migliori film di fantascienza, poi il lancio con conseguente boato, nuvola di fumo, infine l’applauso. E ad applaudire al di là di un monitor, attorno alle 16,30 dell’altro ieri, c’era anche il cremonese Alessandro Fanni a cui si deve proprio il lancio andato in scena a Cape Canaveral in Florida: il suo nanosatellite Pilot-1, grazie a Falcon-9 di Space X, il razzo targato Elon Musk, magnate tecnologico eletto ‘personaggio più rilevante del 2021’, è decollato e andato in orbita a circa 600-700 chilometri dalla Terra. É stato il primo di una serie di lanci, anche perché l’intenzione di Fanni è quella di creare una vera e propria costellazione.

LA START UP CSHARK.

Pilot-1 è stato progettato e realizzato da CShark, start up che ha sedi operative a Piacenza, Cagliari e, appunto, a Cremona, in via Dante 121. E il cremonese Fanni ci aveva spiegato che – attraverso l’intelligenza artificiale Pongo – servirà per applicazioni da utilizzare in svariati campi, come Smart city o Smart parking. Ma sarà possibile anche controllare dallo spazio dissesti idrogeologici, compiere monitoraggi automotive e poi la telemedicina, intesa come controllo delle cure a domicilio per i pazienti cronici. Il lancio dell’altro ieri è stato una sorta di test, ne seguirà un secondo nel mese di giugno.

Lo spettacolo garantito dalle speciali telecamere è stato unico e visibile anche in diretta tramite un apposito canale Youtube: prima lo stacco dalla terra filmato dal razzo vettore, poi il deployer che ha rilasciato il carico in maniera corretta e l’attesa per le prime comunicazioni. Per chi volesse rivivere l’emozione della partenza di questo satellite dal cuore cremonese, il video è a disposizione sul nostro sito web www.laprovinciacr.it e sul canale Youtube Space (Official) dove vengono riprodotte le partenze live dalla base spaziale della Florida.

«A causa della pandemia il lancio è slittato più volte – ha detto Fanni –. Ora Pilot-1 rimarrà in missione tre anni e questo mi darà modo, nel frattempo, di migliorare la tecnologia misurando l’usura nello spazio».