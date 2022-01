Cento candeline per la signora Bianca: pioggia di auguri

RIVOLTA D'ADDA - RIVOLTA D’ ADDA - Compleanno da ricordare a Rivolta. Bianca Ruggeri, mercoledì, ha tagliato il traguardo del secolo di vita. La prudenza legata alla situazione della pandemia ha fatto propendere i famigliari per una festa meno allargata di quanto avrebbero voluto, ma non è mancato il classico taglio della torta con i parenti più stretti.

Oltre a una pioggia di auguri da parte dei compaesani, fra i quali anche quelli del sindaco di Rivolta Giovanni Sgroi e della sua amministrazione.

LA VITA DI BIANCA.

Rivoltana doc, Bianca è nata nel borgo il 12 gennaio 1922 e nel luglio del 1946 ha sposato, nella chiesa parrocchiale del paese, Innocente Prina, pure lui del paese e del quale è rimasta vedova nel 1990. La coppia ha avuto due figlie, Angela e Franca. Bianca ha anche due nipoti e tre pronipoti.

Ex dipendente della filanda, la neo-centenaria ha lasciato il lavoro dopo il matrimonio. «La mamma — racconta la figlia Angela — si è sempre dedicata all’assistenza dei suoi parenti anziani. Del resto, fare l’infermiera era la sua passione. Lei ha sempre detto che fare del bene era ancora più bello che riceverlo. Le è sempre piaciuto lavorare a maglia e all’uncinetto. Credo abbia fatto coperte e scialli per mezza Rivolta. Inoltre, fino allo scoppio della pandemia, ogni pomeriggio andava a messa».

Bianca non hai mai insistito troppo sulla sua longevità. Vive con un rene solo dall’età di 33 anni, eppure fino a poco tempo fa era in grado di cavarsela da sola in quasi tutte le faccende.

Dal Comune si è preferito evitare ogni visita, ma è stato inviato un mazzo di fiori da parte del sindaco Sgroi, della sua vice Marianna Patrini e dell’amministrazione tutta con allegato un messaggio: «Alla signora Bianca, tanti auguri perché questo giorno possa essere speciale, come ogni compleanno che si rispetti. E che possa viverlo con la presenza delle persone a cui vuole bene».