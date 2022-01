In memoria del comandante Giuliano Semeraro: onorificenza della Regione

CREMA - Regione Lombardia ha comunicato alla sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, di avere accolto l’istanza del Comune per una onorificenza alla memoria del comandante Giuliano Semeraro, scomparso nel novembre 2020 dopo una lunga malattia che non gli impedì tuttavia di restare al comando della Polizia locale di Crema durante i primi mesi difficilissimi della pandemia e del lockdown.



L’onorificenza, conferita dal presidente Attilio Fontana, riconosce i meriti speciali degli operatori di Polizia locale distintisi nel loro lavoro e generalmente si svolge con una cerimonia nel mese di gennaio in presenza anche dell’assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato. Il protrarsi della emergenza sanitaria non consente al momento di avere una data certa per la cerimonia di consegna; tuttavia, Regione Lombardia intende mantenere questo impegno e data e luogo verranno comunicati successivamente.



LA SEGNALAZIONI DEL COMUNE.

“Con il comandante Dario Boriani avevamo voluto segnalare all'ente Regionale i meriti del comandante Semeraro, che noi non abbiamo dimenticato”, commenta la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi. “Nel 2020, quando la malattia lo aveva già prostrato, in pieno lockdown, aveva voluto tornare al suo posto, con le donne e gli uomini del Comando di Crema, per rendere il suo servizio alla nostra Comunità, piegata dalla pandemia. E lo ha fatto fino a quando, appena prima dell'estate, non è stato costretto ad assentarsi per la progressione della malattia. Il comandante Semeraro è stato un Servitore dello Stato esemplare, di specchiata onestà ed integrità, persona umile e modesta, pacata ma risoluta nel perseguire il bene, capace di cooperazione sincera e di raffinata sensibilità, che ha onorato fino all'ultimo la divisa che portava. Un riconoscimento postumo, è vero, ma onora la sua memoria e ci consente ancora una volta di esprimere gratitudine per il servizio che ha reso alla nostra Comunità”.