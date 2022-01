Cremona aderisce al protocollo "Stazioni sicure"

CREMONA - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ringrazia la Polizia ferroviaria della Lombardia per i controlli effettuati durante il periodo festivo: "Questo è l'unico modo per garantire sicurezza a bordo treno e nelle stazioni. Regione Lombardia, proprio con l'intento di rispondere alla richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini, dai 'comitati di pendolari' e dal personale viaggiante, si è impegnata nella predisposizione, sulle linee Trenord, di un protocollo denominato 'Stazioni Sicure', la cui fase sperimentale è già iniziata. A dicembre ho scritto a tutti i prefetti lombardi per sottolineare l'importanza dei controlli in sinergia anche con le Polizie locali. Risposte significative sono già arrivate della Prefetture di Cremona e Lodi che ringrazio. I due uffici territoriali del Governo hanno invitato le locali amministrazioni a utilizzare il protocollo per applicarlo sulle linee Trenord".