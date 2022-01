Ambulatori riuniti a Offanengo: in arrivo la «casa della salute

OFFANENGO - È ancora in fase di gestazione nel laboratorio di progettazione degli architetti incaricati, ma ha già un nome, ovvero una proposta di denominazione. La scelta dovrebbe essere fra Cittadella o Casa della salute e riunirà gli ambulatori medici del paese. Ma non solo.



Quale che sarà la decisione che intenderà prendere l’amministrazione al momento, il dato che conta è che — parole del sindaco Gianni Rossoni — «la realizzazione è un obiettivo importante per la nostra amministrazione per l’anno da poco iniziato». «Anzi — aggiunge il leader della giunta comunale — dovrebbe essere l’opera più significativa e qualificante dell’esercizio, che si collocherà nell’ambito della riforma sanitaria preparata dalla Regione, offrendo nuovi servizi ai cittadini nel campo della salute e che saranno presenti sul territorio».

IL PROGETTO.

Le linee di indirizzo date dall’amministrazione comunale prevedono di concentrare nell’edificio di via Collegiata, già adibito a sede di medicina distrettuale e che ora ospita il servizio prelievi per le analisi del sangue e strutture di carattere sociale, tutti i servizi sanitari attualmente presenti in paese e gli altri che saranno eventualmente assegnati al territorio.



«In particolare — riferisce il sindaco Rossoni — gli ambulatori dei medici di base e dei pediatri saranno insediati tutti in questo edificio, mentre attualmente sono dispersi in varie sedi. Una novità importante sarà poi l’allestimento di una casa del commiato per dare ospitalità alle bare in attesa del momento del funerale».



Il progetto comunale va incontro alle esigenze manifestate dai residenti, che hanno posto il problema dell’unificazione dei servizi sanitari e della necessità di prevedere un luogo in cui allestire la camera ardente per le persone che non dispongono di locali idonei. L’amministrazione ha tenuto conto anche di queste osservazioni e proposte, entrando nell’ordine di idee di progettare una risposta adeguata e di anticipare i contenuti della riforma regionale stessa.



Nell’edificio individuato per ospitare la Casa della salute sono presenti alcuni alloggi per persone anziane o con particolari necessità. La ristrutturazione prevista per realizzare ambulatori non dovrebbe comunque riguardarli tutti.