Finlombarda e Sparkasse finanziano Magic Pack: nuovi investimenti e internazionalizzazione

GADESCO - Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano hanno concluso l’operazione di finanziamento in pool di Magic Pack (Gruppo Happy), azienda con sede a Gadesco Pieve Delmona attiva nella produzione di contenitori in polistirene espanso per l’industria alimentare e la distribuzione moderna.

L’operazione, che ha un importo complessivo di 13 milioni di euro e durata di 7 anni, servirà a finanziare i nuovi investimenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’impresa.

RILANCIARE GLI INVESTIMENTI.

«Salgono a sette le imprese finanziate per un totale di 78 milioni di euro di investimenti a favore del territorio nell’ambito di Syndicated loans, lo strumento pensato per rilanciare gli investimenti delle imprese lombarde in sinergia con il sistema del credito», ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa. «Con questo intervento Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano conferma la sua vocazione a sostenere le imprese», ha dichiarato Emiliano Picello, Responsabile della Direzione Corporate Banking e Servizi per lïEstero di Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano.