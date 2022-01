Crema, Manuel Draghetti candidato sindaco del M5S

CREMA - Se la decisione è attesa per giovedì e l’ufficializzazione solo la settimana successiva, il verdetto delle indiscrezioni è già nell’aria da giorni. E dà Manuel Draghetti come candidato sindaco dei pentastellati cremaschi. Lui ricorre alla più classica delle frasi di rito: «Non posso né confermare né smentire». Ma i rumors su chi sarà il portabandiera del Movimento convergono giusto sul docente non ancora 26enne, fresco di laurea in Chimica e capogruppo in aula degli Ostaggi. Firmatario di un numero di interrogazioni tale, da competere con gli emendamenti a una Finanziaria, nel suo mandato tra i banchi del consiglio cittadino è stato protagonista di aspri confronti con la giunta di centrosinistra a trazione dem. Tant’è che, prima ancora di abbassare la saracinesca al Pd con un comunicato dai toni inequivocabili, erano in pochi a scommettere su una replica in riva al Serio dell’alleanza nazionale. Ossia l’abbraccio di governo tra Partito democratico e Cinque Stelle, sperimentato altrove anche in chiave amministrativa.