Le scale del cimitero come i carrelli del supermarket

CREMA - Al cimitero di San Bernardino le scale utilizzate per raggiungere i loculi più alti vengono spesso lasciate dove capita: finiscono così per ostacolare il passaggio, soprattutto nel caso di visitatori in carrozzina. Inoltre non è certo decoroso vedere un’area di sepoltura dove regna il disordine. Basterebbe davvero poco per garantire il decoro del camposanto del quartiere: sarebbe fondamentale un po’ di educazione di chi utilizza le scale per mettere fine al problema. Purtroppo, non essendoci mai limite all’inciviltà, servono dei provvedimenti. Una proposta in merito, che trova interesse anche da parte del Comune, arriva dal Movimento Cinque Stelle: dotare le scale di un sistema a monete, come quello dei carrelli dei supermercati, in modo da obbligare chi le utilizza a riportarle poi in un’area idonea che funge da deposito.

«Serve la predisposizione – spiegano dal gruppo, che in consiglio comunale è rappresentato da Manuel Draghetti – in diversi punti del cimitero di spazi che possano ospitare le scale per ciascun settore, così che si possano prendere solo inserendo una moneta. Vogliamo che ogni persona sia indotta a riportarla nel luogo dove era stata prelevata. Questa metodologia viene già effettuata per le scope del cimitero, dopo che, qualche tempo fa, erano state rubate». L’assessore Matteo Gramignoli, che è proprio del quartiere, non chiude la porta alla proposta dei Cinque Stelle.