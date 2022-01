Caos e lite all'hub di CremonaFiere: denunciati marito, moglie e l'avvocato

CREMONA - Lo scorso 27 agosto tre persone si presentarono all'hub vaccinale di CremonaFiere chiedendo l’esenzione dal vaccino. I tre - marito, moglie (infermiera sospesa dal servizio) e il loro avvocato - crearono subito del trambusto litigando con i volontari presenti, spinti dalla decisione di non volersi vaccinare; una volta all’interno hanno iniziato a filmare con i propri cellulari, poi si sono recati nel box dell’anamnesi, dove ne scaturì una ulteriore discussione. L'infermiera pretendeva che il medico le facesse l’esenzione dal vaccino, in modo da poter tornare in servizio. Sul posto arrivarono gli uomini della squadra volante della Questura che cercarono di raffreddare gli animi, mentre l’attività del centro vaccini venne in pratica rallentata per circa tre ore. Sulla vicenda ha indagato la Digos di Cremona, ascoltando testimonianze e ricostruendo la vicenda, fino a indagare i tre per interruzione di pubblico servizio.