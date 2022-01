Ospedale Maggiore e Oglio Po, da lunedì sospese le visite ai degenti

CREMONA - A causa dell’attuale situazione epidemiologica determinata dalla pandemia da Covid-19, da lunedì 10 gennaio 2022, presso gli Ospedali di Cremona e Oglio Po saranno sospese in via precauzionale le visite ai degenti. Per tutte le situazioni particolari (ad esempio, necessità di assistenza continuativa, minori, fine vita) sarà consentito l’accesso di una sola persona su autorizzazione della Direzione Medica. Le persone ammesse in visita dovranno essere munite di green pass e nel caso di permanenza prolungata presso la struttura dovranno effettuare il tampone molecolare. Tale provvedimento si rende necessario per tutelare la salute di pazienti, operatori e visitatori al fine di limitare la diffusione del contagio. Sarà cura di ogni singola Unità Operativa informare telefonicamente il famigliare individuato quale referente del paziente delle condizioni di salute e stabilire orari e modalità di consegna e ritiro degli indumenti.