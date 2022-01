Ospedale di Cremona, centro tamponi intasato: nuove norme d'accesso

CREMONA - Il centro tamponi del Maggiore di Cremona è sempre più intasato. Per questo l'Asst annuncia che a partire da lunedì 10 gennaio "l’accesso all’ambulatorio dei tamponi dell’Ospedale di Cremona per i pazienti sintomatici con prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra" avverrà "esclusivamente dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle ore 13.30 alle ore 16.30".

In una nota diffusa sui social l'azienda socio sanitaria precisa: "A causa dell’incremento dell’attività, la scelta è motivata dalla necessità di evitare la sovrapposizione degli accessi (fra utenti con appuntamento e utenti con prescrizione ma senza appuntamento) e ridurre così il tempo di attesa. Si ricorda che attualmente i tamponi molecolari per rilevare l’infezione da Covid-19 si eseguono solo su pazienti sintomatici attraverso la prenotazione o la prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra".