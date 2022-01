La Lotteria Italia porta a Cremona 20 mila euro

CREMONA - Il sogno a sei zeri degli oltre 29 mila cremonesi che hanno acquistato almeno un biglietto della Lotteria Italia è andato infranto: la provincia di Cremona si deve accontentare di un premio di terza categoria da 20 mila euro. È stato venduto proprio nel capoluogo il tagliando serie N471209, che porta così all'ombra del Torrazzo uno dei 150 premi di consolazione.

5 MILIONI A ROMA

Il rito dell’estrazione ha tenuto incollati agli schermi milioni di italiani: il sorteggio è avvenuto nel corso della diretta su Rai Uno de «I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia», condotto da Amadeus e con la consueta sfilata di super-ospiti tra cui Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Paolo Fox e Nino Frassica. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Roma (T018060), il secondo da 2,5 milioni a Formigine, nel Modenese (P297147) e il terzo da 2 milioni a Magliano Sabina, in provincia di Rieti (263508). Di nuovo Roma (N330633) e Trapani (D 137599) si sono aggiudicati rispettivamente 2 milioni e 1 milione. Oltre ai "top five" milionari sono stati assegnati dieci premi di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno.



NIENTE PREMI GIORNALIERI

Dall’11 ottobre al 10 dicembre la Lotteria Italia aveva già distribuito 61 premi giornalieri da 10 mila euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 ha assegnato 5 premi giornalieri del valore di 20.000 euro durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia, «I Soliti Ignoti». Nessuno dei tagliandi fortunati, tuttavia, è stato staccato in territorio cremonese.

UN TESORO DIMENTICATO

È di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Come riporta Agipronews, nella scorsa edizione gli italiani hanno «dimenticato» di riscuotere 400 mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25 mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50 mila euro.

VENDITE IN RIPRESA

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, come riporta Agipronews, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi. Le vendite crescono anche in Lombardia con oltre 1 milione di tagliandi staccati. Tra le province, Milano si conferma leader con 472 mila biglietti, il 47% in più rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con oltre 111 mila tagliandi (+40%), davanti a Bergamo con 95 mila (+31,1%). Sono 76.800 i biglietti venduti a Varese e provincia (+25%), di poco avanti sui 73 mila di Monza (+20,1%). A seguire Como (52 mila biglietti, +33,6%) e Pavia (49 mila, +56%); più lontane Cremona (+22,5%) e Lecco (+18,1%), entrambe a oltre 29 mila.