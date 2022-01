I disabili restano a piedi. Le famiglie: "Nessuna comunicazione dal Comune"

MONTICELLI - A subire i primi effetti dello scioglimento dell’Unione della Bassa Piacentina sono stati quattro disabili monticellesi, che non hanno potuto usufruire del consueto servizio di trasporto per raggiungere il centro diurno di Fiorenzuola. E stando a quanto riferiscono i familiari lo stop al servizio, che verrà subito ripristinato con una soluzione tampone, non è stato neppure comunicato. In pratica sono rimasti ‘a piedi’, con i parenti che li hanno accompagnati in auto. È seguito un confronto in municipio, che non cancella però il disappunto per quanto accaduto.



LA DENUNCIA

«Il contratto con l’azienda che si occupava del trasporto aveva scadenza 31 dicembre – spiega Lorella Villani, ex assessore comunale che oggi interviene nella veste di familiare di uno dei disabili in questione –. Da quello che ho saputo nonostante fosse nota da tempo la data di scioglimento dell’Unione, il Comune di Monticelli ha ricontrattato l’accordo con l’azienda solo nell’ultima settimana di dicembre. E ricevuto il ‘no’ dell’azienda stessa, non è stato possibile trovarne un’altra per tempo. Ci spiace però che non ci sia arrivata alcuna comunicazione. Un disagio per le famiglie, ma soprattutto per i ragazzi che erano pronti per salire sul bus e tornare al centro diurno».



LA REPLICA

L’assessore al Sociale, Cassandra Dagani, chiarisce: «Sapevamo che non sarebbe stato facile né avevamo ‘sbandierato’, come dice la minoranza, messianiche riorganizzazioni del servizio sociale. La naturale scadenza dell’appalto del servizio trasporto disabili al 31 dicembre è stata anticipata da passaggi formali necessari per procedere al subentro per proroga, come è stato fatto per altre tranches del servizio. Non potevamo certamente immaginare arrivasse il diniego dell’azienda, fuori tempo utile per predisporre una qualsiasi soluzione». E poi: «Cercare di fornire servizi soddisfacenti è un dovere ed un impegno da perseguire e rappresenta una sfida complessa che stiamo affrontando come giunta».